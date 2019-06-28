الرئيسية | محليات التعرف على ناشر امتحان اللغة العربية المزور

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني إن ورقة امتحان اللغة العربية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة ولا علاقة لها بالامتحان الرسمي، مضيفا أنه تم التعرف على الشخص الذي نشرها وستتم محاسبته واتخاذ الإجراءات بحقه.

وأضاف المعاني خلال خلال استضافته في برنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني أنه يتوقع أن تكون نسبة النجاح في الدورة الحالية أكثر من 50٪، مبينا أن نتائج الثانوية العامة ستكون في 25 من شهر تموز القادم.

وأكد المعاني أن وزارة التربية قللت حجم الكتب نحو 20% إضافة إلى إدراج دورة تكميلية.

واوضح، أن يكون الامتحان سلسا أو سهلا لا يعني أن جميع الطلبة سينجحون، وهو لا يعني أن كل الطلاب سيلتحقون بالجامعات، مؤكدا أن الجامعات ملتزمة بالطاقة الاستيعابية والمحددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وقال إن مشكلة واحدة واجهت الطلبة في الامتحانات وهي بامتحان الفيزياء حيث كان أحد الأسئلة بحاجة إلى آلة حاسبة لاستخراج الجواب النهائي.

وبين أن التربية ستمنح العلامة الكاملة فيه لمن أوضح آلية الاجابة، دون ضرورة وضع الإجابة النهائية.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر