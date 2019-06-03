 وطنا نيوز -BBC تزعم : 7% من الاردنيين يتقبلون العلاقات الشاذة
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BBC تزعم : 7% من الاردنيين يتقبلون العلاقات الشاذة
التاريخ : 28-06-2019 09:20:44 المشاهدات: 458

وطنا اليوم-عمان: أظهر استطلاع للرأي أجرته بي بي سي عربي وهو الأكبر من نوعه في المنطقة أن الأردن من البلدان العربية الأقل تقبلا للمثلية الجنسية، إذ يتقبل سبعة بالمئة فقط العلاقات المثلية.
وأجرت القناة مقابلة مع شخص يدعى خالد عبدالهادي مؤسس مجلة ممنوعة في الأردن، فيما شن ناشطون أردنيون هجوما على مثل هذه التقارير التي قالوا إنها تركز على مواضيع خارج سياق العادات والتقاليد المجتمعية في الاردن.



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