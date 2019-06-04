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الشوبكي للوزير العسعس : بنبوس التوبه وما بنعيدها
وطنا اليوم-عمان:كتب النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي:
كمّل معروفك معالي الوزير وأكتب لنا قائمة بالواجبات الملقاة على عاتق المواطنين لأن زيادات الأسعار كانت كبيرة جداً علينا، والضرائب كثيرة جداً وصرنا ننسى .
( مش معقول) ان تبقى الحكومات تنادد المواطن وتجعله عدوها في كل الدول الرقية تتبارى وتتنافس الأحزاب والحكومات للوصول الى السلطة والبقاء بها من اجل رفاهية وإسعاد شعوبهم وقوة دولهم،
هل هذا التصريح الاستفزازي مقصود في هذا التوقيت بالذات في خضم تداعيات مؤتمر البحرين ومقدمة صفقة القرن والتي بموجبها يتم التنازل عن فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها والمقدسات والقدس وشرعيتها، وفي اثناء غضب وإستياء الاردنيين والفلسطينيين وكل شرفاء الأمة من المؤامرة الكبرى التي تفرض على العرب في زمن ذُلهم وضعفهم وخياناتهم وترديهم وردتهم والتخلي عن مبادئهم وثوابتهم وكرامتهم؟
أولم يطالع وزير التخطيط تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي أظهر أسوأَ تدني لشعبية حكومة في وطننا منذ زمن طويل وعدم رضا المواطنين عن أدائها والذي كان على الحكومة بموجب نتائجه ان تستقيل؟
والوطن بغنى عن ذلك .
د .عساف الشوبكي
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