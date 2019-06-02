الرئيسية | محليات أردنيون غاضبون من سعودي شتم الفلسطينيين: أكبر منك وأمثالك

وطنا اليوم-عمان : دعا ناشطون أردنيون وفلسطينيون وعرب، عبر مواقع التواصل، الحكومة السعودية، لمحاسبة إعلامي سعودي هاجم الشعب الفلسطيني وشكك في حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك مصلى للمسلمين وقال إنه "معبد يهودي".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت ردود أفعال وتعليقات الأردنيين الغاضبة من الإعلامي السعودي فهد الشمري، بعدما وصف الفلسطينين بأن "لا أصل لهم " و بـ"لا شرف" وقال إنهم "شحادين".

وذهب الأردنيون إلى اعتبار أن الشمري، بالغ في وقاحته وفجاجته بعدما قال إن "الفلسطينيين شحادون وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم"، معتبرا أن: "الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس ومن أهلها".



وأضاف: "القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف".

وتابع: "القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، فهم أمم مهاجرة من الشتات، من التتار والرومان السلاجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم".



وعلق ناشط أردني على ذلك قائلا " لازم يتقدم للمحاكمة .. أين المحامين ورجال القانون ليرفعوا عليه قضايا انا لو أملك الخبرة والطريقة لكنت اول من رفع عليه قضية".

وكتب آخر " الإعلامي فهد الشمري خرج عن التغطية هذا يدل على أنه لم يقرأ القرآن الكريم ولم يسمع سورة الإسراء".



وعلقت ناشطة " لقد استهزأ بالمسجد الأقصى و هو قبلة المسلمين الأولى، وثاني مسجد بني على الأرض والمسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء".

وكتب آخر "لو يوجد رجل يرفع عليه دعوى قضائية لهذا التحقير والتسفيه؟ وإن نجى بفعلته فاعلم أن هذه سياسة الدولة الجديدة".

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