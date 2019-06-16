 وطنا نيوز -تساؤلات واستهجان لقرار منع اقامة مهرجان نصرة للأقصى
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تساؤلات واستهجان لقرار منع اقامة مهرجان نصرة للأقصى
التاريخ : 28-06-2019 08:32:23 المشاهدات: 885

وطنا اليوم-عمان:قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن منع الحكومة الأردنيين، من التعبير عن رأيهم هو موقف مخالف لقانون الاجتماعات العامة، مشيرة إلى أنها لم تستلم كتاب رسمي بمنع مهرجانها نصرة للمسجد الأقصى.
وقالت الجماعة في مؤتمر صحفي إن محافظ العاصمة أبلغها بمنع إقامة المهرجان بشكل شفوي.

واستنكر الإخوان منعهم من إقامة المهرجان، وقالت الجماعة "لو كانت لدينا ديمقراطية حقيقية لقدم من خالف القانون الى القضاء سواء كان وزير داخلية او رئيس وزراء".
وقالت "اشعرنا محافظ العاصمة بمكان وتوقيت الفعالية قبل ستة ايام من موعدها".
وأوضحت أن "موقف الحكومة الرسمي كان مفاجئ وغير متوقع في ظل الظروف المحلية والاقليمية ورغم التواصل مع الحكومة للاحتجاج على هذا القرار كان الرد سلبيا ويوشي بالرجوع الى زمن الأحكام العرفية".
وأكد الإخوان أن "هذا المهرجان هو دعم للاهل في فلسطين ورفضا لممارسات قطعان الاحتلال الصهيوني بحق المقدسات الفلسطينية".


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