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تساؤلات واستهجان لقرار منع اقامة مهرجان نصرة للأقصى
وطنا اليوم-عمان:قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن منع الحكومة الأردنيين، من التعبير عن رأيهم هو موقف مخالف لقانون الاجتماعات العامة، مشيرة إلى أنها لم تستلم كتاب رسمي بمنع مهرجانها نصرة للمسجد الأقصى.
واستنكر الإخوان منعهم من إقامة المهرجان، وقالت الجماعة "لو كانت لدينا ديمقراطية حقيقية لقدم من خالف القانون الى القضاء سواء كان وزير داخلية او رئيس وزراء".
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