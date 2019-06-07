 وطنا نيوز -توضيح هام من حكومة الرزاز حول رفع الضرائب
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توضيح هام من حكومة الرزاز حول رفع الضرائب
التاريخ : 28-06-2019 08:26:29 المشاهدات: 1124

وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان رد الوزير على السؤال الذي وجه له اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في رئاسة الوزراء حول ان كان هناك نية للحكومة لرفع الضرائب قد اخرج من سياقه.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي ان وزير التخطيط والتعاون الدولي كان قد اجاب انه ليس هناك نية لرفع الضرائب، ولضمان تحقيق ذلك تسعى الحكومة ان تغطي إيراداتها المحلية نفقاتها الجارية.

وتابعت قولها :" وان افضل وسيلة لذلك هو الالتزام بمحاربة التهرب الضريبي الذي يشكل جريمة بحق الوطن وغبنا بحق الغالبية العظمى من الأردنيين الملتزمين بواجباتهم وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور".


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