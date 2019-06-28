اجتماع اللجنة التنسيقية بين المزارعين والمنتجين في محافظة جرش

وطنا اليوم/جرش

اجتمعت صباح اليوم في دار المحافظة اللجنه التي تم تشكيلها من قبل محافظ جرش مأمون اللوزي برئاسة مدير وحدة التنميه في المحافظه وذلك لبحث التنسيق بين المنتجين ومصنع التلال الخضراء.

بحضور المدير العام لمصنع التلال الخضراء وعضو غرفة صناعة الزرقاء أمجد الباشا ومدير الزراعه ومدير شباب جرش ومدير التعاون في المحافظه.

وقال الباشا بأنه تم الاتفاق على دراسة امكانيه الاستفاده من المنتوجات التي ينتجها أبناء المنطقه من المشمش والكرز والخل وزيت الزيتون وكيفية تشجيع المزارعين على إنتاج هذه الثمار للاستفادة منها وتصنيعها في المصنع.

واضاف بان المصنع سيقوم بالتنسيق والتعاون مع مزارعي المنطقه على زيادة إنتاجهم ويأتي ذلك لتشجيع المنتج المحلي.

وبين الباشا بأن مصنع التلال الخضراء يقوم بتوظيف ايدي عامله شابه من سكان المنطقه وذلك بسبب القضاء على البطاله وتخفيف نسبه الفقر

وقال بان المصنع يعمل دعم المنتج المحلي وسيعمل على مساعدة ودعم السيده الجرشيه المنتجه وخاصه في قطاع الألبان من خلال ضم منتجاتهن للائحة التصديريه لمنتج التلال الخضراء.

واشار الباشا بأن المرأه الجرشيه سحبت قصص نجاح وأثبتت نفسها وقدرتها على العمل وحققت نجاحات باهره.

وان غرفة صناعة الزرقاء قامت على استقطاب المصنع لمحافظة وستعمل لجذب استقطاب عدد من المشاريع الاستثماريه للمحافظه لتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمار لتخفيف نسب البطاله والقضاء على البطاله