مصدر رسمي يكشف قصة مركبة المراسم امام قصر العدل

وطنا اليوم-عمان: أكّد مصدر رسمي أنّ المركبات الحكوميّة التي تحمل لوحاتها عبارة "مراسم" تستخدم لخدمة ضيوف الأردن الرسميين من كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة خلال زياراتهم الرسميّة إلى المملكة.

وأوضح المصدر أنّ الصورة التي تمّ تداولها لمركبة من هذا النوع أمام بوّابة قصر العدل كانت تقلّ رئيس النيابة العامّة الفلسطيني الذي كان في زيارة عمل رسميّة إلى المملكة جرى خلالها توقيع عدد من مذكّرات التفاهم للتعاون بين الجانبين.

ولفت المصدر إلى أنّ هذا النوع من المركبات لا يحمل أرقاماً، كونه يستخدم بشكل محدود جداً، وأثناء الزيارات الرسميّة لكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، مؤكّداً أنّ هذا الإجراء معمول به في كثير من الدول، ويتمّ معاملة المسؤولين الأردنيين في الخارج بالمثل أثناء زياراتهم الرسميّة.

وأهاب المصدر بمتداولي مثل هذه الصور عدم كيل الانتقادات جزافاً، والتثبّت من المعلومات ومن الغايات التي تستخدم لأجلها هذه المركبات، لأنّ انتقاد مثل هذه الأعراف الحميدة بين الدول من شأنه الإضرار بسمعتنا أمام ضيوف المملكة؛ مؤكّداً انفتاح الحكومة وتجاوبها مع أي استفسار من هذا النوع في حال وروده.