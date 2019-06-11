الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يرفض قرار الحكومة فيما يخص التقاعد المبكر

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعابطه ان الاتحاد يرفض رفضا قاطعا قرار الحكومة المتخذ بتعديل قانون الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد المبكر حيث تجاهلت الحكومة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يخص هذا القرار.

واضاف المعايطة ان القانون ينص على ان اي تعديل هو من صلاحيات مجلس الادارة وبجب ان يكون بتنسيب من مجلس الادارة مؤكدا ان ان الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن لن يقف مكتوف الايدي ازلء هذه الفروقات القانونيه من قبل الحكومة واننا مضطرين للتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن هذا القرار.