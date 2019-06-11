اغلاق طريق في اربد احتجاجاَ على عدم وصول المياه للمنازل

وطنا اليوم-عمان:اغلق مواطنون فجر اليوم الجمعة الطريق الرئيسي في منطقة البارحه غرب مدينة اربد احتجاجا على عدم وصول المياه الى منازلهم منذ اشهر .

واشعلوا الاطارات واستخدموا الحجارة في اغلاق الطريق الذي استمر لفترة محدودة تم فتحها لاحقا وازالة الحجارة واطفاء الاطارات بواسطة كوادر الدفاع المدني وعادت حركة المرور في الشارع الى وضعها الطبيعي.

واكد عدد من المواطنين في المنطقة ان الوعود التي تلقوها من شركة مياه اليرموك تبخرت دون اتخاذ اي اجراءات عملية لتحسين الواقع المائي للمنطقة.