المعاني يهاجم المغرضين والمشككين: إن غدا لناظره قريب

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير دائرة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة الجمعة صحة امتحان اللغة العربية المتداول.

وقال العجارمة في منشور عبر حسابه الشخصي في تويتر : "أبنائي الطلبة، أوكد لكم أن امتحان اللغة العربية المتداول ليس امتحانكم المنوي عقده غدا، يرجى المذاكرة بعيداً عن الشائعات التي من شأنها التشويش عليكم في هذه المرحلة المهمة والحرجة".

واكد العجارمة ان الوزارة ستلاحق مع وحدة الجرائم الالكترونية والجهات المعنية كل من يسيء للامتحان وسمعته.

وأعاد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني نشر تغريدة مدير دائرة الامتحانات العامة نواف العجارمة على حسابه عبر تويتر، وعلق عليها: هناك من يحاول التشويش على الإمتحان والطلبة، وبث القلق والشك في نفوسهم. ثقوا بوزارتكم ومعلميكم ولا تلتفتوا للمغرضين والمرجفين والمشككين. وإن غدا لناظره قريب..