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هام من التربية حول ورقة امتحان العربي المتداولة
وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان مدير إدارة الامتحانات فيها الدكتور نواف العجارمة، أن الورقة المتداولة لامتحان اللغة العربية المقرر غدا السبت، مفبركة وغير صحيحة.
و قال العجارمة ان الهدف من نشر هذه الأوراق هو محاولة التشويش على الطلبة، داعيا إياهم الى عدم الالتفات لمثل هذه المحاولات و هذه الاشاعات.
وبين أن الوزارة ستلاحق قانونيا بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية والجهات المعنية كل من يسيء للامتحان وسمعته.
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