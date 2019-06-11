 وطنا نيوز -هام من التربية حول ورقة امتحان العربي المتداولة
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هام من التربية حول ورقة امتحان العربي المتداولة
التاريخ : 28-06-2019 02:00:07 المشاهدات: 1014

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان مدير إدارة الامتحانات فيها الدكتور نواف العجارمة، أن الورقة المتداولة لامتحان اللغة العربية المقرر غدا السبت، مفبركة وغير صحيحة.

و قال العجارمة ان الهدف من نشر هذه الأوراق هو محاولة التشويش على الطلبة، داعيا إياهم الى عدم الالتفات لمثل هذه المحاولات و هذه الاشاعات.

وبين أن الوزارة ستلاحق قانونيا بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية والجهات المعنية كل من يسيء للامتحان وسمعته.


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