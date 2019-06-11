رئيس بلدية بالأردن يطلب شراء خدمات ابن عشيرته المتقاعد

وطنا اليوم-عمان:ما زالت الكتب والمخاطبات الرسمية بخصوص التعيينات تتوالى ويتم تسريبها من البلديات مشكلة صدمة وتساؤلات عديدة لدى المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول التجاوزات التي تتم من قبل بعض رؤساء البلديات بتنفيع وتعيين أبنائهم وأقربائهم بوظائف يتم استحداثها وسط غياب الرقابة والمتابعة لوقف نزيف هذه التجاوزات .

وما ان أوعز وزير الإدارة المحلية اليوم بوقف استكمال اجراءات التعيين لنجل وأقرباء رئيس بلدية الأزرق ، حتى ظهرت وثائق أخرى في بلدية الطفيلة الكبرى ، تظهر قيام رئيس البلدية بنقل احد الموظفين الذي كان يعمل مديراً لوحدة التنمية وتكليفه بالعمل رئيساً لشعبة العلاقات العامة ، مستحدثاً بذلك شاغراً وظيفياً في البلدية .

اللافت للكتب الرسميه الموقعه من رئيس البلدية أنه لم يقم بتعبئة شاغر مدير وحدة التنمية من نفس موظفي البلدية ، بل خاطب وزير البلديات / الإدارة المحلية لشراء خدمات موظف من أبناء عشيرته ، متقاعد من وزارة التنمية الاجتماعية بعد خدمة 21 عاماً ، ويحمل درجة الماجستير في التربية ليعمل في وحدة التنمية . علماً بان الموظف الذي تم نقله يحمل درجة الماجستير في الإدارة ، ويعمل في البلدية منذ نحو 15 عاماً ، منها 6 سنوات مديراً للوحده .

وحتى يعلم عطوفة رئيس البلدية أن وحدة التنمية المحلية التي يتم استحداثها في بعض البلديات تقوم بالعمل مع المنظمات الدولية لاستقطاب المنح ، وتقوم بإعداد الدراسات للمشاريع التنموية والاستثمارية ، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية لأبناء المجتمع المحلي ، الامر الذي يؤكد احتياجها لتخصصات إدارية ومالية حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها على اكمل وجه .