تعرف على الاجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة عبر النشرة الجوية المفصلة، حيث يكون الطقس من اليوم الجُمعة وحتى يوم الثلاثاء صيفي مُعتدل نهاراً ولطيف ليلاً.

ونهار اليوم، توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فوق المناطق الجبلية، في حين يكون حاراً نسبياً إلى حار في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بشكل عام، وتظهر كميات من السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار أقصى شمال المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون الرياح غربية معتدلة السُرعة.

السبت 2019/06/29

نهاراً: تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، وتكون أقل من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في أجزاء مُختلفة من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الأجواء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة مع ظُهور كميات من السحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الأحد 2019/06/30

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في بعض المناطق الصحراوية من شرق وجنوب المملكة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة تنشط علي بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.

الاثنين 2019/07/01

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل

ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة في أقصى شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الثلاثاء 2019/07/02

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة في أقصى شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .