منع إقامة مهرجان لبيك يا أقصى بقرار من وزير الداخلية

وطنا اليوم-عمان:قال النائب عن كتلة الإصلاح، الدكتور موسى الوحش، إن محافظ العاصمة أبلغه بمنع إقامة مهرجان "لبيك يا أقصى 6" بقرار من وزير الداخلية سلامة حماد.

وأضاف الوحش في تصريح : أن إدارة المهرجان عملت وفق قانون الاجتماعات العامة الذي يطلب من منظمي أي احتفال أو مهرجان تبليغ الحاكم الإداري قبل 48 ساعة بالفعالية ومحتواها، دون الحاجة إلى موافقة.

وأشار إلى أن فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في منطقة نزال والياسمين أرسل كتابا لإقامة المهرجان الأحد الماضي على أن يتم المهرجان غدا الجمعة، إلا أن وزير الداخلية قرر المنع.

واتهم الوحش الحكومة بتجاوز القانون في قرار منع المهرجان، مستغربا من مطالبتها المواطنين بالالتزام بالقانون الذي لا تلتزم به.

وأوضح الوحش أن فرع الحزب في منطقة نزال والياسمين سينظم مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة الساعة 6 عصرًا في مقر الفرع في حي نزال بجانب مسجد أبو حسان.