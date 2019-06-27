الكشف عن تفاصيل محاور امتحان اللغة العربية للتوجيهي قبل موعده

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نواف العجارمة، مساء الخميس، عن محاور امتحان اللغة العربية قبل موعده المحدد وهو في 29 من الشهر الحالي.

وقال العجارمة عبر حسابه بتويتر:" أبنائي الطلبة ؛ ورقة امتحان اللغة العربية ستكون وفق التفصيل الآتي: السؤال الأول: نص نثري يتبعه مجموعة من الأسئلة على النص، يتلو ذلك مجموعة من الأسئلة التي تتناول النصوص النثرية الأخرى بشكل مجتزأ. (ليكون الامتحان شاملا)".

وأضاف العجارمة في تغريدة أخرى:" السؤال الثاني: نص شعري يتبعه مجموعة من الأسئلة على النص، يتلو ذلك مجموعة من الأسئلة التي تتناول النصوص الشعرية الأخرى (ليكون الامتحان شاملا)، السؤال الثالث: العروض، السؤال الرابع: القواعد، نص خارجي تتبعه أسئلة أخرى تتناول القواعد النحوية والصرفية المطلوبة.، السؤال الخامس: التعبير".

يشار الى ان امتحان اللغة العربية للتوجيهي سيعقد في 29 يوم السبت المقبل لكافة الفروع.