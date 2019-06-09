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العمال يحتجون .. هل الغت الحكومة التقاعد المبكر !
وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر ان الحكومة اكملت مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي،في الصورة شبة النهائية بحيث تضمنت ابرز نصوصة (الغاء التقاعد المبكر،) دون ان يتم التنسيب بذلك من مجلس ادارة الضمان كما ينص القانون والانظمة و التعليمات .
في المقابل كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ان التعديلات :تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع المشتركين الحاليين.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي انه لم يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي،أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة، بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان، بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
ومنح المؤسسة صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل،خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، لتخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، وتعزيزا للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.
الى جانب تعديل على آلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
كما تضمن إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
ونص المشروع على تعديل يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية يشار ان عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 108 آلاف من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018،
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