مئات الشباب الأردنيين يتهافتون على 99 فرصة عمل في إربد

وطنا اليوم-عمان:استقطب يوم وظيفي في القطاع السياحي نظمته مديرية سياحة اربد بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية بمحافظة اربد ومجلس المحافظة مئات الشباب والشابات المتعطلين عن العمل في الوية قصبة اربد والوسطية وبني عبيد.

ويوفر اليوم الوظيفي 99 فرصة عمل في قطاعات الفندقة والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة موزعة بين الالوية الثلاثة.

وبينت مديرة مديرية السياحة في المحافظة الدكتورة مشاعل الخصاونة التي اطلقت فعاليات اليوم الوظيفي، ان مشروع التشغيل ممول من مخصصات مشاريع اللامركزية المخصصة لقطاع السياحة بواقع 50 الف دينار لكل من لوائي القصبة وبني عبيد و67 الف دينار للواء الوسطية، مشيرة الى انه سيتم منح المتدرب خلال فترة التدريب البالغة سنة واحدة راتب شهري مقداره 270 دينارا تغطي موازنة اللامركزية الشهور الستة الاولى منها بينما تلتزم منشآت القطاع الخاص بتغطية باقي فترة التدريب.

واشارت الى ان البرنامج التدريبي للمشروع يستهدف فئات الخريجين من حملة شهادات البكالوريس ضمن تخصصات السياحة واللغات والادارة والتي لها ارتباط مباشر مع السياحة اضافة لطلبة التوجيهي ومن كلا الجنسين.

ولفتت الى ان المشروع مميز وريادي وسيكون له دور ايجابي في دعم المشاركين به وسيوفر لهم الفرص التدريبية الملائمة اضافة لفرص العمل وبنفس المنشآت بعد انتهاء فترة التدريب وسيتم ذلك كله بالتنسيق مع المنشآت السياحية وباشراف مباشر من السياحة. واوضحت الخصاونة ان الشروط المطلوب توافرها في المتدرب ان لا يتجاوز عمره 30 عاما وان يكون المؤهل العلمي الثانوية العامة او البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة بالسياحة وان يكون اردني الجنسية.

وقال مساعد محافظ اربد/ مدير مديرية التنمية المحلية في المحافظة علي البطاينة ان اليوم الوظيفي بما يوفره من فرص تدريب وتشغيل للشباب والشابات شهد اقبالا لافتا وغير متوقع من قبل الجنسين مما يؤشر الى تجاوز مرحلة ثقافة العيب والتوجه نحو البحث عن فرص عمل قياسا على مهاراتهم وقدراتهم، مشيرا الى ان عدد كبير من المتقدمين للاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع كانت من حملة الشهادات الجامعية.

ودعا البطاينة المستفيدين من المشروع الى ابداء الجدية خلال فترة التدريب لانجاح الهدف الابعد للمشروع بمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة بعد الانتهاء من مرحلة التدريب.