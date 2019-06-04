الرئيسية | محليات الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في تونس

وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة خميس الجهناوي دان خلاله الهجومين الإرهابيين الجبانين اللذين استهدفا الأبرياء في تونس. وأكد الصفدي وقوف الأردن بشكل كامل مع الأشقاء في مواجهة الاٍرهاب وحماية أمنهم واستقرارهم. وأعرب عن أحر التعازي برجل الامن التونسي الذي ارتقى ضحية في أحد الهجومين الجبانين وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل. وشدد الصفدي على أن الإرهاب وظلاميته عدو مشترك وأكد ثقة المملكة بقدرة الأشقاء على دحره والحفاظ على أمنهم واستقرارهم وحماية مسيرتهم الديمقراطية التي قدمت بإنجازاتها انموذجا في عملية التحول الديمقراطي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر