11 صحفياً في وكالة الأنباء الأردنية يحيلون أنفسهم للتقاعد

وطنا اليوم-عمان:علم أن 11 صحفياً معتقاً أحالوا أنفسم إلى التقاعد، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة الموظفين الذين امضوا 30 عاما في اجهزة الحكومة إلى التقاعد.

فيما علم أن عدداً من الزملاء في وكالة بترا والذين امضوا ٢٥ سنة، يدرسون اوضاعهم لتقديم طلبات احالة أنفسهم للتقاعد للاستفادة من الامتيازات التي حددتها الحكومة في نهاية أيلول المقبل.

وتاليا أسماء الزملاء المحالين إلى التقاعد:

فايز العبادي

عطية النجادا

حمزة مزهر

فاروق الجوارنة

حازم الخالدي

حسن الحسيني

ناجح ابو شومر

محمد الحجوج

محمد ابو علبة

عبدالحميد بني يونس

زكريا العطيات