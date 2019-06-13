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من ابرز تعديلات قانون السير .. رفعت قيمة بعض المخالفات
وطنا اليوم-عمان:اظهرت نعيلات مقترحة على القانون المعدل لقانون السير لسنة 2016، والمتواجد في أدراج مجلس النواب منذ ثلاث سنوات.
وألغت التعديلات «الدراجات السياحية الاجنبية» من فئة المركبات الاجنبية التي يسمح بقيادتها داخل المملكة من قبل سائق يحمل رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة.
وسمحت التعديلات لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام، وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او الغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في حال اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها، وفي حال ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او احداث عاهة دائمة له او اذا تكرر ارتكاب حائزها لحوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
إضافة الى: اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها أو قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
ومنح القانون مدير الامن العام أو من يفوضه، حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق اخرى لها على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، في حال زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح وبروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح ونقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة، الى جانب تغيير أو عدم التقيد بخط نقل الركاب أو عدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية واستعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل أجر ونقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
وتحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة، إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة او كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية وتركيب مضخم على عادم صوت المركبة وقيادة المركبة نهارا دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما وعدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص و وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.
وزادت التعديلات من المخالفات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يقود مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة، بإضافة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية وقيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات وقيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية بشارع غير مضاء.
الى جانب بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه وزيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه و تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص وقيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، إضافة الى صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـاف المقطـورات دون تصنيعها فعلياً والتلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة.
وتضمنت التعديلات، نصا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من سمح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز اواستخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار الحجز يعود لشخص آخر او استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة او استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، الى جانب وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من قاد مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة أو قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة، الى جانب قيادة مركبة (دراجة آلية) يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة او قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة، بالاضافة الى غرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية اوقيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى او قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).
كما نصت التعديلات على: غرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2) او مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى أو قيادة مركبة المعوقين التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها او قاد مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق او تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء او بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح او قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً او قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً او استعمال المركبات الخصوصية مقابل الأجر او استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.
كما يعاقب كل من: يقود مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية وطرح أو سكب حمولات المركبات على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد واستعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية وقيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك وتركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك وتركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك وعدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن، على أن تضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة مقدارها (200) مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسـرعة تزيـد على الحد المقرر بأكثر من (70) كم/ ساعة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة والى (70) كم/ ساعــة .
ونصت التعديلات على ان الغرامة المنصوص عليها تتضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيهما خلال سنة من تاريخ ارتكابها، كما يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ساعة والى (50) كم/ساعة وبغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (10) كم/ساعة والى (30) كم/ساعة.
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