الرئيسية | محليات بالاسماء : تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت ترفيع تسعة مدراء اقضية من كادر وزارة الداخلية وتعيينهم بوظيفة متصرف. والمتصرفون هم : خلف بني خالد وعلي المواس وفيصل السميران وجمال الخريشا وبدر الفواز وفيصل عتوم وعاصم النهار وخالد القضاة وحمدان الحسامي.



كما شملت التشكيلات تعيين تسعة موظفين اداريين من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء.



ومدراء الاقضية هم : موسى الحنيطي واياد المجالي وعماد المغاربة وعمر السواعير وخليف العبادي وعبد الله ابو رمان واحمد العدوان وجبريل الشراتحة وخالد الكساسبة.

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