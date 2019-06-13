|
الحمود : لا تهاون بتطبيق القانون دون واسطات
وطنا اليوم-عمان:قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى للقوات المسحلة الملك عبد الله الثاني ، التي نضعها كمنتسبون للأمن العام نبراساً ونهج عمل لنا في العطاء والعمل في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.