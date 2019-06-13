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أطباء الأسنان ينتخبون مجلس نقابتهم الثالث والثلاثون غدا
وطنا اليوم-يتوجه أطباء الأسنان غدا الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة للدورة 2019-2022.
ويتنافس في الانتخابات مرشحان لمركز النقيب و27 مرشحا لعضوية مجلس النقابة المكون من عشرة أعضاء بمن فيهم مرشح مركز القدس المجمع عليه في القوائم المتنافسة، وهي قائمة التطوير برئاسة مرشحها لمركز النقيب د.احمد القادري والقائمة النقابية للتغيير برئاسة مرشحها لمركز النقيب د.عازم القدومي، وقائمة الائتلاف النقابي المستقل التي رشحت خمسة مرشحين لعضوية مجلس النقابة.
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