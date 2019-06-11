الرئيسية | محليات طائرة ورقية تتسبب بقطع الكهرباء عن سوف

وطنا اليوم-عمان: اوضح مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد الذينات ان لاصحة لحادثة انفجار محول كهربائي يتبع للشركة في منطقة سوف بمحافظة جرش وان السبب مرده لعبث اطفال بطائرة ورقية ادت الى تماس بين خطوط شبكات معراة احدثت بعض الشرر افضى لحريق وفصل التيار عن بعض المواقع بشكل مؤقت .

ووفق الذينات انه تم معالجة الخلل وازالة الطائرة الورقية بعد ان تمكنت طواقم الدفاع المدني من اطفاء الحريق مباشرة.

وقال ان الشركة وفق منهج تطوير شبكاتها واستبدال خطوطها وكوابلها باخرى مجدولة ومعزولة حدت ما امكن من اعمال العبث على الرغم من الكلف المالية التي تتطلبها مثل هذه الخدمات الطويرية لافتا الى مسلسل الانقطاعات حتى في ظل الظروف الجوية السيئة جدا شبه تم التغلب عليه.

واكد ان اي حديث عن محولات يمكن ان تنفجر لا ينم عن خبرة خاصة وان الشركة لديها منهجية علمية في هذا الشأن متصلة بالاحمال والقدرات للمحولات الكهربائية وطاقتها حتى في ظروف زيادة الطلب والاحمال وهو ما حققت فيها نجاحات لافتة برغم موجات الحر التي تشهدها مناطق عمل الامتيار بين حين واخر وتزيد منسوب استهلاك الطاقة.

واستشهد الذينات في سياق العبث المفضي الى انقاطاعات خارجة عن الارادة بالصورة التي تم تداولها اخيرا على مواقع التواصل لحبل من الاحذية ملقى على احد خطوط الشركة " كيبل مجدول " لافتا الى ان مثل هذه الحالات احيانا تؤدي لخسائر فادحة سواء للشركة او المواطن لكن لكون المنطقة مخدومة ضمن مشاريع التطوير واستبدال الاسلاك بالكوابل حالت دون حدوث ما لا يحمد عقباه.



واكد الذينات ان الشركة حين تعلن عن خطة انفاق راسمالي بمبلغ يتجاوز 36 مليون دينار لعام 2019 يعني ان هذا الجهد ينصب بمجالات تطوير الاداء والحيلولة ما امكن دون حدوث اي اختلالات على الشبكات بما فيها العبث سواء الطفولي او المقصود وان احصائياتها بمجالات رصد واثبات نسب الانقطاعات الخارجة عن الارادة وغير المبرمجة مثبتة ليس بسجلات اداء الشركة وانما بسجلات الجهات الرقابية على جودة الخدمة.

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