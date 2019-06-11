تصريح هام من الغذاء والدواء حول حناء الشعر الملوث بالبكتريا

وطنا اليوم-عمان: أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، ان منتجَي حناء الشعر “EAGLE S Brown Henna” و”EAGLE S Black Henna” المصنّعين في الهند، ويحتويان على نسبة عالية من البكتيريا، لا وجود له في الاردن وغير مسجل لدى المؤسسة .

وقال عبيدات في تصريحات صحافية أمس انه و بعد البحث والتحري في ارشيف المؤسسة تبين، ان منتجي الحناء غير مسجلين لدى المؤسسة ولا يتم استيراده ولا يوجد في الاسواق .

وكانت حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السعودية من منتجَيْ حناء الشعر “EAGLE S Brown Henna” و”EAGLE S Black Henna” المصنّعين في الهند، لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية، للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مشيرةً إلى أن التعرّض إل نسب عالية من البكتيريا قد يتسبب بمشاكل صحية.

ونصحت”الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلالها.