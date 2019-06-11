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ملحس عن النادي ليلي : كاسك يا وطن
وطنا اليوم-عمان: نشر وزير المالية السابق عمر ملحس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويقول:
- تم تجريف الأرض المجاورة لاصطفاف سيارات السهيرة.
- الانوار تتلألأ لاستقبال السهيرة.
- الابواب مشرعة لاستقبال السهيرة.
- على الميمنة اعتصامات ومطالبة بحقوق، وعلى الميسرة سهيرة ورقيصة وشريبة
هنيئا للأردن وهنيئا لعمان وهنئيا للدوار الرابع.
و "كاسك" يا وطن (اسم مسرحية).
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