الرئيسية | محليات ملحس عن النادي ليلي : كاسك يا وطن

وطنا اليوم-عمان: نشر وزير المالية السابق عمر ملحس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويقول: - تم تجريف الأرض المجاورة لاصطفاف سيارات السهيرة. - الانوار تتلألأ لاستقبال السهيرة. - الابواب مشرعة لاستقبال السهيرة. - على الميمنة اعتصامات ومطالبة بحقوق، وعلى الميسرة سهيرة ورقيصة وشريبة هنيئا للأردن وهنيئا لعمان وهنئيا للدوار الرابع. و "كاسك" يا وطن (اسم مسرحية).













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