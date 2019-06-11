 وطنا نيوز -ملحس عن النادي ليلي : كاسك يا وطن
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ملحس عن النادي ليلي : كاسك يا وطن
التاريخ : 27-06-2019 11:51:14 المشاهدات: 1408

وطنا اليوم-عمان: نشر وزير المالية السابق عمر ملحس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويقول:

- تم تجريف الأرض المجاورة لاصطفاف سيارات السهيرة.

- الانوار تتلألأ لاستقبال السهيرة. 

- الابواب مشرعة لاستقبال السهيرة. 

- على الميمنة اعتصامات ومطالبة بحقوق، وعلى الميسرة سهيرة ورقيصة وشريبة

هنيئا للأردن وهنيئا لعمان وهنئيا للدوار الرابع. 

و "كاسك" يا وطن (اسم مسرحية).








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