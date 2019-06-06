زيادة المياه لبصيرا والقادسية وغرندل

وطنا اليوم-عمان: قال امين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات ان سلطة المياه تعمل على مدار الساعة لتحسين التزويد المائي لكافة مناطق المملكة بمتابعة من وزير المياه والري بهدف تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية خاصة خلال فصل الصيف كاشفا النقاب عن زيادة كميات المياه المخصصة للشرب في مناطق لواء بصيرا والقادسية وغرندل بطاقة (150)م3 من خلال تحسين التزويد المائي بعد تركيب وحدة ضخ جديدة بدعم من شركة الاسمنت الاردنية (لافارج) .

واضاف ان وفدا فنيا برئاسة المهندس يوسف العيطان المساعد لشؤون المحافظات تباحث مع الرئيس التنفيذي لمصانع شركة الاسمنت لافارج ومدير عام المصنع ومدير مياه الطفيلة المهندس مصطفى زنون وتم الاتفاق على تركيب وتشغيل وحدة ضخ سطحية جديدة في بوستر بئر رقم (4) لتحسين التزويد المائي لمناطق اللواء حيث قامت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية وكوادر ادارة مياه الطفيلة بالعمل على تركيبها خلال مدة قصيرة وتشغيلها مباشرة .

وثمن الامين العام جهود شركة الاسمنت الاردنية مبينا ان قطاع المياه يتعاون مع القطاع الخاص الاردني الذي يقدم الدعم والمساندة للقطاع لمواجهة التحديات المائية وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها استثمارات القطاع الخاص .

من ناحيته بين مساعد الامين العام المهندس يوسف العيطان ان تركيب المضخة الجديدة سيعمل على زيادة كميات المياه المخصصة للمواطنين لغايات الشرب في مناطق لواء بصيرا وغرندل والقادسية من خلال توفير 10 الاف متر مكعب اضافية اسبوعيا ولمدة ضخ ثلاثة ايام/ اسبوعيا مما سيرفع من كفاءة التزويد المائي وتخفيض كلف نقل المياه من ابار الحسا وتوفيرالوقت والجهد على الكوادر الفنية نتيجة بعد المسافة واعادة ضخها عبر عدة مراحل (5) خزانات ومحطات حتى تصل الى القادسية.

واكد العيطان ان الجهود التي تبذلها ادارة مياه الطفيلة في ظل التحديات الكبيرة يعد انجازا كبيرا لإدامة خدماتها المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها من خلال تحسين عملية التزويد المائي واستغلال جميع المصادر المائية المتاحة بكل فاعلية وتحسين شبكات المياه والحد من الفاقد في ظل زيادة الطلب على المياه وقلة الموارد المائية حيث تمكنت الادارة من تجاوز العديد من الاختلالات التي واجهتها عمليات التزويد المائي خلال السنوات الماضية .

وبحث الفريق الفني مع مدير الادارة والمعنيين ابرز ملامح الخطط الجديدة التي تنفذها وستنفذها سلطة المياه خلال الصيف الحالي مشيرا الى ان عمليات التزويد المائي في جميع مناطق محافظة الطفيلة تسير بشكل جيد وان العمل مستمر على قدم وساق بهدف ايجاد الحلول لكافة التحديات والاختلالات التي تواجهها عملية التزويد المائي داعيا جميع المواطنين الى التعاون مع جهود سلطة المياه والابلاغ على الرقم الموحد للشكاوى ( 117116 ) عن اية شكوى او ملاحظة تتعلق بقطاع المياه.