كيف هي الأجواء نهاية الاسبوع في الأردن؟

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب عبر النشرة الجوية المفصلة، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، حيث تنحسر موجة الحر اليوم الخميس، وتعود المملكة للأجواء الصيفية الاعتيادية.

واعتباراً من الجُمعة حتى يوم الأثنين القادم يكون الطقس صيفي مُعتدل نهاراً ولطيف ليلاً.

الخميس 2019/06/27

انحسار تدريجي للموجة الحارة وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

نهاراً: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل.

ويكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والمناطق الصحراوية.

وتعتدل الأجواء تدريجياً خاصة مع ساعات المساء.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ويحذر موقع طقس العرب من:

-عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بالاضافة الى المناطق الصحراوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الجمعة 2019/06/28

نهاراً: توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فوق المناطق الجبلية، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بشكل عام، وتظهر كميات من السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار أقصى شمال المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون الرياح غربية معتدلة السُرعة.

السبت 2019/06/29

نهاراً: تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، وتكون أقل من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في أجزاء مُختلفة من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الأجواء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة مع ظُهور كميات من السحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الأحد 2019/06/30

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في بعض المناطق الصحراوية من شرق وجنوب المملكة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة تنشط علي بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.

الاثنين 2019/07/01

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس صيفي مُعتدل في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة في أقصى شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً ورطباً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .