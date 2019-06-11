الرئيسية | محليات احالة ضباط في الامن الى التقاعد - اسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء الموافقه على إحالة عدد من الضباط على التقاعد بناءاً على طلبهم. الرتبة الإسم عميد خضر محمد ابراهيم عقيد عبدالله علي محمد مقدم مور محمد ضبعان مقدم محمد احمد محمد رائد كامل عبدالعزيز مصطفى رائد علي عوض سمهوج رائد محمد سميح ذيب رائد سامي محمود محمد رائد ابراهيم بادي قطيش رائد يوسف محمدنور حسن رائد عبدالله فرحان حسين رائد زهير محمد حمدان رائد عبدالله محمود هلال رائد هزاع جميل توفيق احمد رائد رائد عوض احمد رائد محمد قاسم سليم رائد هيثم محمد يعقوب رائد محمد حسن جابر رائد يحيى محمد طلاق رائد فواز شنوان مفضي رائد ياسر عارف عبدالكريم رائد احمد عبدالله خليل رائد ماهر عارف محمود رائد منذر محمود نعيم رائد محمد فيصل عبدالله نقيب هشام رضوان محمد ملازم1 نمر سليمان عبدالهادي ملازم1 حسام محمد حسيني حسين ملازم1 عاطف محمد فلاح ملازم1 باسم نصار يوسف ملازم1 سعود عبدالله احمد ملازم1 اشرف عارف حمدان ملازم1 امجد حسين علي ملازم1 ابراهيم سلامه عيد ملازم1 فايز علي عبدالله ملازم1 مصطفى راجح عبدالرزاق ملازم1 بلال عايد سليم ملازم1 مروان محمد عبدالرحمن ملازم1 محمد عارف محمود ملازم1 رامي يحيى علي ملازم1 احمد تركي احمد ملازم1 جعفر محمود نجيب ملازم1 اشتياق فوزي محمد ملازم1 ناجح يوسف علي ملازم1 رشيد محمد رشيد ملازم1 سمير احمد خلف ملازم1 عبدالله محمد طعمه ملازم1 عواد فهد عبدالوالي ملازم1 زياد موسي مبارك ملازم1 فارس محمد مجلي ملازم1 امجد يوسف جمعه ملازم1 عرفات شحاده حسين ملازم1 نسيم فائق احمد ملازم1 فؤاد احمد عوض ملازم1 رضوان عيسى مسلم ملازم1 رائد محمود سليمان ملازم1 طارق سليمان سلامه ملازم1 رائد توفيق عبد ملازم1 مروان عبدالحافظ عبدالعزيز ملازم1 محمد عبدالحميد محمد ملازم1 خلدون داود محمد ملازم1 عدنان محمد محمد سعيد ملازم1 محمد حسن اسمر ملازم1 امجد سالم عايد ملازم1 عامر نصار نجيب ملازم1 غالب محمد عبدالله ملازم1 هاني عبدالرحمن سليمان ملازم1 ماجد سالم محمد ملازم1 احمد ابراهيم احمد ملازم1 فادي عوده غانم ملازم1 شريف احمد شريف ملازم1 زياد سعود عواد ملازم1 معتصم محمد زهير شمسي ملازم1 محمد علي محمد ملازم1 مبارك محمد عليان ملازم1 عبدالله يعقوب برهم ملازم1 محمود احمد محمود ملازم1 خالد مرشد عوده ملازم1 هذال مفضي عبدالله ملازم1 احمد محمد مطلق ملازم1 بشار محمد عبدالله ملازم1 وائل فارس ابراهيم ملازم1 سعيد علي عبدالله ملازم1 يحيى محمد عبدالله ملازم1 نصر صادق مصطفى ملازم1 ابراهيم راجي خليل ملازم1 محمد عوض عيد ملازم2 احمد علي محمد ملازم2 فتحي عاطف فلاح

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