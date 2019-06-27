 وطنا نيوز -الأمن يحقق أمنية لطفل يعاني من إعاقة حركية
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الأمن يحقق أمنية لطفل يعاني من إعاقة حركية
التاريخ : 27-06-2019 09:32:56 المشاهدات: 274

وطنا اليوم-عمان:مديرية الأمن العام تحقق أمنية الطفل ياسر الشباكي والذي يعاني من إعاقة حركية بقضاء يوم كرجل أمن عام ضمن مشروع الشرطي الصغير في محافظة مادبا.

يشار إلى أن مشروع الشرطي الصغير انطلق من محافظة مادبا بتنظيم من شعبة الشرطة المجتمعية التابعة لإدارة العلاقات العامة والإعلام ضمن مبادرتها في زيادة الوعي الأمني لدى طلبة المدارس وتعزيز مشاركتهم ليكونوا رديفاً لرجل الأمن العام، بما يغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.


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