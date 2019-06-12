الرئيسية | محليات تكية ام علي تنظم برنامج " شوف بعينك " للإضطلاع على عملياتها اليوميه

وطنا اليوم - عمان بمشاركة عدد من طلاب البرنامج التدريب الصيفي قامت تكية أم علي اليوم بتنظيم جولة "شوف بعينك" التطوعية بمشاركة عدد من طلاب برنامج التدريب الصيفي المخصص لطلاب المدارس والجامعات الشريكة والذي سيستمر لمدة شهرين متتاليين حيث تعرف الطلاب على عمليات تكية أم علي اليومية.



ابتدأت الجولة بزيارة مستودعات تكية أم علي في القسطل للاطلاع على آلية تخزين وتعبئة المواد الغذائية والتي يبلغ عددها 24 مادة غذائية أساسية في الطرود الغذائية والتعرف على آلية تعبئتها وتخزينها بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.



وتضمنت الجولة زيارة إلى مقر تكية أم علي الرئيسي في عمّان للاطلاع على برنامج عابر سبيل أولى برامج تكية أم علي الذي تقيمه يومياً وعلى مدار العام وتقدّم خلاله وجبات غداء ساخنة لأكثر من 400 شخص، وتوفّر كل وجبة 60% من السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص البالغ في اليوم الواحد.



ثم توجه الطلاب إلى إحدى الجمعيات الشريكة في محافظة الزرقاء لتوزيع الطرود الغذائية التي قاموا بتعبئتها على عدد من أسر تكية أم علي التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي والمنتفعة من برامج الدعم الغذائي المستدام.



ويأتي هذا البرنامج ضمن أهداف تكية أم علي الاستراتيجية التي تتمحور حول تعزيز المسؤولية الاجتماعية وغرس قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع، ويهدف برنامج "شوف بعينك" التطوعي إلى التعريف بعمليات تكية أم علي اليومية بالإضافة إلى توفير فرص تطوعية للأفراد.



في الوقت الحالي، تقوم تكية أم علي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر . تكية ام علي / المكتب الاعلامي









































































تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر