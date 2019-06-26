 وطنا نيوز -انفجار محول كهرباء بجرش بسبب درجات الحرارة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
انفجار محول كهرباء بجرش بسبب درجات الحرارة
التاريخ : 26-06-2019 09:37:14 المشاهدات: 1123

وطنا اليوم-عمان:انفجر محول كهرباء بالقرب من مخيم غزة بمحافظة جرش اليوم الاربعاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسبب بحريق اعشاب في محيطه وانقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة.

وتوجهت كوادر الدفاع المدني الى مكان المحول وتم اخماد الحريق ولا يوجد اي اصابات، بحسب مصدر بالدفاع المدني.

وبينت شركة كهرباء اربد ان الفريق الفني قام بتبديل المحول لإعادة الكهرباء الى المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق