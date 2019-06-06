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الملك: الأردن والإمارات وقفا كتفا لكتف بمختلف الظروف
وطنا اليوم-عمان:أكّد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الإمارات والأردن وقفا كتفاً لكتف في مختلف الظروف، مشدداً على أنهما "سيظلان كذلك دائماً".
وتتمثل المشاركة الأردنية في التمرين بلواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، أحد ألوية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقال جلالته "كل الشكر والتقدير مني ومن أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد لما شهدته اليوم من مستوى التدريب. كان أملي من سنوات أن أرى القوات المسلحة الأردنية والقوات الإماراتية مع بعض كتفا لكتف، وهذا ما رأيته اليوم." وأكد جلالته أن التمرين المشترك ليس فقط رسالة للشعبين الأردني والإماراتي، ولكن رسالة للإقليم والعالم بأننا في نفس الخندق، وسيجدوننا معا في مواجهة التحديات".
وشاهد جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي مجريات التمرين الذي اشتمل على القتال في المناطق المبنية والدفاع الساحلي ومكافحة الإرهاب والهجوم المعاكس والرماية المتوسطة والثقيلة بالذخيرة الحية، والتي أسهمت في عكس المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حصلت عليها القوات المشاركة بالإضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.
ويجسد التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" التعاون العسكري الوثيق بين البلدين الشقيقين..
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