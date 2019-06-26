بن زايد : علاقاتنا بالأردن متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين

وطنا اليوم-عمان:أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الاردنية الاماراتية "متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين".

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر: "شهدت وأخي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في أبوظبي التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية1 " .. علاقاتنا متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين..وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات".

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، حضرا مجريات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية.

وتتمثل المشاركة الأردنية في التمرين بلواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، أحد ألوية القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته وسمو ولي العهد، لدى وصولهما موقع التمرين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه مدير التمرين العميد الركن سعيد سالمين، اشتمل على مراحل التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العمليات المشتركة وتبادل واكتساب الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين.

وجال جلالته في موقع التمرين الذي تتوفر فيه جميع الإمكانات للتدريب عالي المستوى والقدرة على العمل المشترك في بيئات مختلفة تحاكي الواقع.

وشاهد جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي مجريات التمرين الذي اشتمل على القتال في المناطق المبنية والدفاع الساحلي ومكافحة الإرهاب والهجوم المعاكس والرماية المتوسطة والثقيلة بالذخيرة الحية، والتي أسهمت في عكس المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حصلت عليها القوات المشاركة بالإضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

ويجسد التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" التعاون العسكري الوثيق بين البلدين الشقيقين.