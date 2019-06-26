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بن زايد : علاقاتنا بالأردن متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين
وطنا اليوم-عمان:أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الاردنية الاماراتية "متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين".
وقال بن زايد في تغريدة على تويتر: "شهدت وأخي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في أبوظبي التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية1 " .. علاقاتنا متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين..وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، حضرا مجريات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية.
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