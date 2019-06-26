الرئيسية | محليات مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وطنا اليوم-احتفلت مديرية الامن العام اليوم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات من خلال احتفال نظمته إدرة مكافحة المخدرات تحت شعار " أيدي بأيدك" بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود وعددا من مدراء ادارة مكافحة المخدرات السابقين والشركاء الاستراتيجين للمديرية في هذ الشأن .

وأكد مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير خلال كلمة المديرية بهذه المناسبة أن مسئولية التصدي لآفة المخدرات هي مسئولية جماعية على مستوى الدول والأفراد، وقد نهض الأردن بجهود استثنائية في مكافحة المخدرات وقضاياها المختلفة من اتجار وتهريب وتعاطٍ، وقدم جهاز الأمن العام في ذلك خيرة أبنائه بين شهيد ومصاب وفي هذا الصدد فأن جروح المصابين لم تبرء خلال أحد عمليات القاء القبض على مروجين قبل أمس الاول .

وأضاف العميد باكير أن مسيرة مديرية الامن العام منذ عصور لم تتوان للحظة عن تسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية في مكافحة المخدرات وسعت لتطبيق استراتيجياتها وخططها الشاملة من اجل المحافظة على سلامة المجتمع وخلوه من هذه الآفة الخطرة وسد أي ثغرة يمكن ان تنفذ منها تلك السموم الى بيوت الأردنيين ، مثمنا جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات التي كانت نبراساً للجميع في إداء الواجب بكل حرفية ومهنية عالية بالاضافة لجهودهم المميزة في نشر التوعية من مخاطر تلك الآفة بالاضافة لما يقدموه من علاج من خلال مركز متخصص بالتعاون مع وزارة الصحة تحت مسمى مركز علاج الإدمان.

واشتمل الاحتفال على أعمال فنية وأدبية عكست الحقائق المتعلقة بآفة المخدرات وأسباب الانسياق ورائها ووسائل الوقاية منها، كما تضمن الحفل عرضا لمادة فلمية تبين جهود المديرية في مكافحة آفة المخدرات وقصيدة شعرية بعنوان " شكرا" وعرضا مسرحيا مؤثرا وهادفا طرح معاناة أسرة المدمن وأثر إدمان رب الأسرة على حياة زوجته وأبنائه وأحبائه، بالاضافة لأوبريت شعري غنائي بعنوان "قصة " وفلم قصيرا بعنوان " شهداء إدارة مكافحة المخدرات .

وفي نهاية الاحتفال الذي حضره عددا من كبار ضباط المديرية كرم اللواء فاضل الحمود مدراء إدارة مكافحة المخدرات السابقين والمشاركين في انجاح هذا الاحتفال .

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