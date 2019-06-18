مصدر ينفي الأكاذيب المنسوبة للسفير رامي وريكات

وطنا اليوم-عمان:نفت مصادر مقربة من السفير الاردني في المنامة رامي وريكات ، بشدة ، ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بأن السفير وريكات أقام وليمة للوفد الاسرائيلي المشارك بورشة البحرين الاقتصادية.

المصادر أن هذه المعلومة غير صحيحة أبدا ، وأنها تعد تندرج ضمن ما يتعرض له الاردن من اشاعات واغتيال لشخصياته الوطنية ، كضريبة يدفعها الاردن ، لمواقفه الجريئة والشجاعة ضد ما تسمى صفقة القرن ، وثباته على الموقف الدائم والداعم للقضية الفلسطينية واقامة دولتها المستقلة ، اضافة للاءات الملك الثلاث الواضحة والمعلنة.