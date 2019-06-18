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مصدر ينفي الأكاذيب المنسوبة للسفير رامي وريكات
وطنا اليوم-عمان:نفت مصادر مقربة من السفير الاردني في المنامة رامي وريكات ، بشدة ، ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بأن السفير وريكات أقام وليمة للوفد الاسرائيلي المشارك بورشة البحرين الاقتصادية.
المصادر أن هذه المعلومة غير صحيحة أبدا ، وأنها تعد تندرج ضمن ما يتعرض له الاردن من اشاعات واغتيال لشخصياته الوطنية ، كضريبة يدفعها الاردن ، لمواقفه الجريئة والشجاعة ضد ما تسمى صفقة القرن ، وثباته على الموقف الدائم والداعم للقضية الفلسطينية واقامة دولتها المستقلة ، اضافة للاءات الملك الثلاث الواضحة والمعلنة.
كما بينت المصادر ان الوفد الاردني المشارك في ورشة المنامة يترأسه كما هو معلوم امين عام وزارة المالية وأن السفير الوريكات ليس من ضمن الوفد بتاتا ، ولم يشارك او يستقبل او يلتقي أي وفد في هذا الصدد.
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