البطاينة يقدم نصيحه للأردنيين : اعملوا بالزراعة

وطنا اليوم-عمان: بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الاربعاء، ممثلي القطاع الزراعي، سبل توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اكثر من عام لتنظيم سوق العمل، ولاسيما القطاع الزراعي.

وحث الوزير العمال الأردنيين للانخراط للعمل بهذا القطاع، بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى ما اثر على فرص الاردنيين بالعمل.

وأكد البطاينة حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي لتمكينه من تجاوز التحديات والمشاكل التي تواجهه والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان الحكومة تدرس حاليا اصدار انظمة وتعليمات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص للعمالة الوافدة بشكل عام والزراعية بشكل خاص، بهدف تنظيم سوق العمل المحلي.

وعرض رئيس اتحاد المزارعين عودة لواقع القطاع الزراعي في المملكة والتحديات التي تواجهه خاصة موضوع توفير العمالة المدربة والمؤهلة.

واستمع وزير العمل بحضور امين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات، لاقتراحات وافكار قدمها رؤساء فروع الاتحاد الزراعي في المحافظات وممثلو القطاع الزراعي لمعالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة.

واوعز الوزير بدراسة المطالب والمقترحات ووضع تصورات وخطة عمل قابلة للتطبيق بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والزراعة ومندوبين عن القطاع الزراعي لتنفيذ مطالب المزارعين وتحقيق المصلحة الوطنية.