رئيس الديوان الملكي يستقبل سفير الإمارات

وطنا اليوم-عمان: استقبل رئيس الديوان الملكي، يوسف العيسوي، بمقر الديوان، سفير دولة الإمارات لدى الأردن، أحمد علي محمد البلوشي.

وقدّم رئيس الديوان الملكي خالص التهنئة والتبريك لأحمد على البلوشي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده بالأردن وتقديم أوراق إعتماده للملك عبدالله الثاني، متمنياً له دوام النجاح في مهام عمله بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. من جانبه أشاد سفير الدولة بمستوى االعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وجرى بحث آفاق التعاون التي تجمع البلدين وسبل تطويرها.