الملك: لا واسطة ومحسوبية عند تطبيق القانون

وطنا اليوم-عمان: ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس السياسات، تم خلاله التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، وأهمية تطبيق سيادة القانون، وضرورة دعم الشباب وتمكينهم.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال جلالة الملك "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ومعروف"، مشيرا جلالته إلى التنسيق والتعاون المستمرين بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع، أهمية تطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار جلالته إلى أن هناك الكثير من المناسبات وخاصة الأفراح التي تتسبب بإلحاق الأذى بالمواطنين بسبب إطلاق العيارات النارية، مما يتطلب أن يكون هناك محاسبة ومسائلة وتطبيق للقانون بحزم وعدالة.

وأضاف جلالته أن سيادة القانون أولوية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، وأن لا تدخل الواسطة والمحسوبية عند تطبيقه.

وفي معرض حديث جلالته عن الشباب، أكد جلالة الملك ثقته بإمكانيات الشباب الأردني، وقدرتهم على تحقيق الإنجاز، وقال يجب التركيز على دور الشباب ودعمهم بقوة وإخلاص وترجمة البرامج التي تستهدف تمكينهم من إقامة المشاريع إلى واقع ملموس في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، والمستشار الخاص لجلالة الملك، ووزير الداخلية، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.