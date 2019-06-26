هزّات أرضية يشعر بهها السكان في مأدبا وعمان والكرك

وطنا اليوم-عمان:شهدت مناطق البحر الميت وغور الصافي ومأدبا مجموعة من الهزات الأرضية منذ صباح الاربعاء، وفقًا لمدير الجيولوجيا في مرصد الزلازل الأردني المهندس فايز الدروبي

وبين أنّ قوة الهزات الأرضية التي شهدتها المناطق ما بين الساعة 8.53 دقيقة وحتى 9:6 دقائق بلغت بين 3 و 4 على مقياس ريختر .

وأضاف أن الهزات شعرت بها مناطق البحر الميت ومأدبا وغور الصافي والكرك وعمّان مؤكدا عدم حدوث أي إصابات تذكر أو أضرار مادية.

وبحسب الدروبي فإنّ الهزات كانت في الساعات 8.53 دقيقة بقوة 4 ريختر في حين كانت الهزة الثانية في 9:01 وبلغت قوته 3.1 ريختر والثالثة بقوة 3 درجات داخل البحر الميت على عمق 5 كيلو متر في حين كان عمق الهزة الثانية على عمق 4 كيلو متر.

وأكد أنّها مجرد هزات عادية تحدث في هذه المناطق موضحاً أنّها في حال تجاوزت 4.7 درجات على مقياس ريختر فإن التواصل سيكون مباشرًا مع مركز الازمات .