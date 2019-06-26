الغلاء يطال الجينز والكتان وملابس الأردنيين الداخلية

وطنا اليوم-عمان: أكد نقيب تجار الألبسة، منير دية، أن قائمة الأسعار الاسترشادية للملابس الجديدة المستوردة من الصين، شملت رفعا بأسعار الملابس الداخلية.

وقال دية ، إن دائرة الجمارك، بدأت بتطبيق أسعار التخمين الجديدة، على الملابس المتسوردة من الصين، اعتبار من الثلاثاء.

وبموجب القائمة، من المنتظر أن يطال الرفع: الملابس الداخلية، قمصان الرجال، بدلات الرجال، الملابس الشرعية للنساء، وبناطيل الجينز والكتان للرجال والنساء.

ولفت نقيب تجار الألبسة إلى أن نسب الرفع متفاوتة، وحققت في حدها الأعلى نسبة 10%، متوقعا أن تنعكس على أسعار السوق.

بدورهم، قال تجار، إن الملابس الداخلية هي الأكثر رفعا في القائمة الجديدة.

وبدأت دائرة الجمارك، بتطبيق قائمة جديدة للأسعار الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من الصين، تضمنت رفعا لبعضها بنسب متفاوتة، وصلت في حدها الأعلى إلى 10%.

وذكر نقيب تجار الألبسة منير دية في تصريح، عددا من الملابس التي شملها الرفع، وهي "قمصان الرجال، بدلات الرجال، الملابس الشرعية للنساء، وبناطيل الجينز والكتان للرجال والنساء.

وتم التوافق على القائمة، بعد تشكيل لجنة مشتركة تُمثل نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، ودائرة الجمارك، وقد عملت على إعدادها منذ العام الماضي.

وأضاف دية، أن الملابس التي شملها قرار الرفع، متوفرة محليا، حيث أن ضغوط الصناعيين أدت إلى هذا الرفع، مشيرا إلى أن انعكاس القائمة الجديدة على الأسعار بالنسبة للمواطنين، سيقتصر على الأنصاف التي شملها الرفع وبنسب بسيطة.

بيد أنه أكد تشابه الأسعار في القائمة الجديدة، إلى حد كبير مع سابقتها، التي عُمل بها بين عامي 2009 و2018، لكن أضيفت تحديثات تواكب تغيرات تلك السنوات، بالإضافة للتوسع بأنواع الملابس المشمولة بالنشرة الاسترشادية.

ومن المنتظر أن تُحقق القائمة الجديدة، العدالة بالتخمين في جميع المراكز الجمركية، وفقا لدية.

وشدد نقيب تجار الألبسة، على أن النقابة، تُرحب بأي ملاحظات من التجار بشأن القائمة الجديدة، ومستعدة للتشاور وتعديل ما فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا دعت الحاجة لذلك.