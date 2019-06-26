الرئيسية | محليات هزة أرضية في غور الاردن

وطنا اليوم-عمان:قال مواطنون في غوري المزرعة والصافي، إنهم شعروا بهزة أرضية، لعدة ثوانِ.

وأفاد المرصد الوطني الفلسطيني للزلازل، ضربت هزة أرضية خفيفة منطقة البحر الميت، وكانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقها 10 كيلومترات في باطن الأرض، ولم يبلغ عن وقوع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.

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