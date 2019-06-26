لا شروط جديدة لجوازات الفلسطينيين

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر مسؤول في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الفلسطينية حول قيام الدائرة بوضع شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها اي تبديل او تغيير داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومات من الجهات المختصة