 وطنا نيوز -لا شروط جديدة لجوازات الفلسطينيين
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لا شروط جديدة لجوازات الفلسطينيين
التاريخ : 26-06-2019 11:58:17 المشاهدات: 1390

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر مسؤول في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الفلسطينية حول قيام الدائرة بوضع شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها اي تبديل او تغيير داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومات من الجهات المختصة


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