إغلاق مطل الخزنة في البتراء أمنياَ

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات ان الخطة إلادارية والأمنية في محمية البترا بدأ تطبيقها اليوم الاربعاء بإغلاق" مطل الخزنة" في مدينة البترا الأثرية بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف التخفيف من السلوكيات السلبية والحد من المخاطر في الموقع الأثري.

وأضاف الدكتور الفرجات اليوم الأربعاء، أن إغلاق المطل جاء ضمن إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطة مع شركائها في وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام والدرك.

وثمن الفرجات جهود أبناء المجتمع المحلي في لواء البترا ومساعدتهم للجهات المختصة بإغلاق المطل الذي يؤثر سلبا على سمعة البترا العالمية بالإضافة إلى خطورة الطريق المؤدية إليه والتي قد تلحق الضرر بالمواطنين والسياح المتسلقين إلى المنطقة.

وقال متصرف لواء البترا الدكتور سلطان ماضي إن سلطة إقليم البترا والأجهزة الأمنية المعنية استجابت للشكاوى العديدة التي وردت حول المطل واتخذت هذه الخطوة بإغلاقه خوفا من مخاطره التي قد تودي بحياة المواطنين والسياح في محمية البترا الأثرية.

وتشتمل الخطة الإدارية بحسب المتصرف على إجراءات مثل إزالة المخالفات والتعديات داخل الموقع الأثري وتحديد المسارات ووضع الحواجز واللوحات الإرشادية التي تحد من الممارسات السلبية من ناحية، وإشراك أبناء المجتمع في المسؤولية للحد من المخالفات من ناحية أخرى.

كما تشمل الخطة تفعيل دور البوابات وعملية الدخول المنظم للموقع لمقدمي الخدمات وإجراءات أخرى سترفع من مستوى تجربة السياح في المستقبل القريب.