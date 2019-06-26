الرئيسية | محليات الملك للأردنيين: من عزائمكم استمد العزيمة

وطنا اليوم-عمان:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر كلمة حيا فيها شباب الوطن. وقال جلالته "من عزائمكم استمد العزيمة، وبفرحكم وسعادتكم تدوم سعادتي. كم كنت فخورا وأنا محاط بالشباب والشابات من مختلف مناطق الوطن وبما شهدت من همتهم الصادقة وحبهم الكبير وهم يحتفلون بأردننا ومنجزاته. أنتم عماد وطننا، ومعكم وبكم تستمر نهضته، ويتحقق الإنجاز ".

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