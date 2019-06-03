ماقصة الشاب الجالس على كرسي وزير العمل

وطنا اليوم-عمان:نشرت والدة الشاب ايهاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة صورة التقطتها لنجلها مع وزير العمل نضال فيصل البطاينة وقالت ان هذه الصورة التقطت لولدها ايهاب وهو جالس على كرسي وزير العمل البطاينة اليوم في مكتبه .

واضافت ان ايهاب الشاب الجامعي المتخرج من الجامعة الاردنية تأخر تعيينه في وظيفة حكومية من خلال طلبه المقدم لديوان الخدمة المدنية ، حيث كان ترتيبه الاول على الاقليم والمحافظة منذ عدة سنوات .

واضافت انه ومع تسلم البطاينة منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية واطلاعه على ملف ابنها ايهاب ، قام على الفور بانصافه واتخاذ اجراءات تعيينه وفقا للقانون والنظام

الحمدلله ان وطني ما زال بخير بوجود وزير عادل مخلص ابن الوطن البار الذي يشعر بهموم المواطنين وينصفهم و يعيد لكل ذي حق حقه اتمنى كل الأردن تعلم ان هذا الوزير في منصبه السابق كرئيس لديوان الخدمة المدنية استلم ذاك المنصب لمدة ثلاث اشهر لينصف الكثيرين ومنهم ابني ايهاب ذو الاحتياجات الخاصة والمتخرج من الجامعة الاردنية ودوره واحد محافظة واقليم منذ عدة سنوات.