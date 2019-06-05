الرئيسية | محليات أبو البصل يتحدث عن نقص حافلات الحجاج

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل ان الوزارة قدمت مجموعة من التسهيلات لأصحاب شركات النقل لتحديث حافلاتهم ، ولمنع حدوث أي نقص في الحافلات الحديثة لنقل الحجاج.

وأضاف الوزير في تصريحات للتلفزيون الاردني ، ان هناك عدة محطات لفحص هذه الحافلات، مشددا على ان الوزارة لن تتهاون امام اي تقصير في تقديم الخدمة لحجاج بيت الحرام في كل مرحلة من مراحل الرحلة وخلال اداء شعائرها.



وبين أبو البصل ان الوزارة انهت الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام 1440 هـ من ناحية اصدار اسماء (7000) حاج وحاجة اردنية ، تم اختيارهم من خلال ثلاث معايير ، حيث تم منافسة على العدد الاكبر من خلال تسلسل الدور حسب تاريخ الميلاد من عمر 1949 فما دون ، والمتقدمين عن طريق صندوق الحج ، واجريت القرعة على المجموعة الثالثة لألف حاج لإتاحة الفرصة امام مختلف الاعمار ممن هم دون مواليد 1970.

واضاف ابو البصل، ان كلفة الحج لهذا العام بلغت 1945 دينار ، وهي اقل من العام الماضي ،تشمل التنقلات من الاردن الى المشاعر المقدسة وداخل المشاعر ، بالإضافة الى الطعام والشراب وتقديم سنة الهدي ، وبدون الهدي 1845 دينار ، واشار الى ان الوزارة لا تتقاضى من هذا المبلغ سوى 90 دينار بدل خدماتها المقدمة للحاج الاردني اداريا وارشادا ، وكل حاج يحصل على فيشه توضح كل تفاصيل وكلف رحلته ، وان الوزارة قد اعادت العام الماضي مبالغ مالية لمتضرري مخيم عرفه وايضا ما كان زيادة على هو مقدر.

حيث سيصار الى بدء تفويج قوافل حجاج بيت الله الحرام من المملكة على مرحلتين ، باتجاه المدينة المنورة ومن ثم الى مكة المكرمة ، حيث تم سيقيم حجاج الاردن هذا العام في منطقتي جرون ( تبعد 1500 م عن الحرم المكي ) والعزيزية ( تبعد 6 كم عن الحرم المكي ) ، حيث ان تعد العزيزية اقرب الى منطقة منى والتي فيها المناسك ما بعد يوم عرفة ، حيث اشار ابو البصل ان موسم الحج الماضي اضطر الحجاج الى المبيت في منى طيلة ايام التشريق ، اما الاقامة في العزيزية فسيمكن الحجيج من القيام بمناسكهم والعودة الى سكنهم لأخذ قسط من الراحة .

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية قد تحدث في بداية الحلقة التي بثت ليلة امس قد تحدث عن فتح الوزارة الفي مركز للقرآن الكريم ودروس الفقه والسيرة ، الف منها للإناث ،ومثلها للذكور في مختلف مناطق المملكة تقدم خدمتها ل حوالي (150 -200 الف ) طالب وطالبة ، عبر مناهج تم وضعها للائمة والوعاظ من قبل الوزارة .

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