طقس حار اليوم وانحسار موجة الحر غداً

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الأرصاد الجوية ان موجة الحر التي تتأثر بها المملكة ستنحسر غدا الخميس فيما يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير الدائرة يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة غدا الخميس، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 37 - 23 درجة مئوية ، والمناطق الشمالية 35 - 22 ، والمناطق الجنوبية 32 - 17 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

فيما نشر موقع طقس العرب، تفاصيل الحالة الجوية عبر النشرة الجوية المفصلة للأيام القادمة، حيث تتراجع قليلا اليوم الأربعاء شدة تأثير الموجة الحارة مع بقاء الطقس حاراً بوجه عام.

وغدا الخميس يزيد التراجع في حدة الموجة الحارة وتحول الأجواء لتصبح حارة نسبياً عموماً.

وخلال عطلة نهاية الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم يكون هناك انحسار كلي للموجة الحارة وتحول الأجواء لتصبح صيفية اعتيادية.

ويستمر اليوم الأربعاء، تأثر المملكة بالموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 4-6 درجات.

ويبقى الطقس حاراً في مختلف المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ويحذر موقع طقس العرب من:

-عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر.

-الإكثار من شرب المياه والسوائل المرطبة.

ليلاً: يستمر الطقس أكثر حرارة من المعتاد، يتحول الى معتدل مع ساعات الليل المتأخرة، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.

الخميس 2019/06/27

المزيد من التراجع في تأثير الموجة الحارة

نهاراً: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار نسبياً بوجه عام في عموم المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ويحذر موقع طقس العرب من:

-عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بالاضافة الى المناطق الصحراوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الجمعة 2019/06/28

ينتهي تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة بشكل كلي

نهاراً: توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتقترب من معدلاتها الاعتيادية الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً بشكل عام ورطباً في شمال ووسط المملكة.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة، حيث لا يستبعد تساقط بعض الأمطار الخفيفة في شمال المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

السبت 2019/06/29

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام كما ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الأجواء، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الأحد 2019/06/30

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في بعض المناطق الصحراوية من شرق وجنوب المملكة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام كما ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الأجواء، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة تنشط علي بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.