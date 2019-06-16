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سلطة العقبة تنفي تصوير فيديو مخل بالاخلاق على شواطئها
وطنا اليوم-عمان:إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول فيديو مخل بالاخلاق العامة زعم ناشره أن تصويره تم على شواطيء العقبة.
حيث تؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انه وبعد تحليل عدة معطيات جغرافية ظهرت في الفيلم منها نوعية الرمل والجسر المائي ...الجي تي ..واتجاهات التصوير ثبت بالوجه القاطع أن هذا الفيلم لم يصور على اي من شواطيء العقبة وانما على شواطيء أخرى ليست في الاردن.
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